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TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? Kura çekimi canlı yayında yapılıyor!

16.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut başvurularının alınmasının ardından kura çekimi süreci başladı. Kura çekimleri il il, sırayla yapılıyor. Canlı olarak yayınlanan kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sıra Bitlis ve Şanlıurfa'ya geldi. Peki TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? Kura çekimi canlı yayında yapılıyor!

Şanlıurfa ve Bitlis için TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar, kura çekiminin başlamasıyla birlikte kura sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Şanlıurfa ve Bitlis'te ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar canlı yayında belli oluyor. TOKİ kura sonuçları internet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ BİTLİS, ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ 16 Kasım Bitlis ve Şanlıurfa kura çekimleri tamamlanıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Harran ilçesindeki; Bitlis'in Tatvan, Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Ahlat Ovakışla ilçeleri hak sahipleri belirlendi.

TOKİ kura çekiminin sonucunu sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayın.

TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? Kura çekimi canlı yayında yapılıyor!

KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

  1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

  2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

  3. Kura sırasında belirlenecektir.

  4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

  5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

  6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
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TOKİ Bitlis Şanlıurfa kura

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