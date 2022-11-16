TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? Kura çekimi canlı yayında yapılıyor!

Şanlıurfa ve Bitlis için TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar, kura çekiminin başlamasıyla birlikte kura sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Şanlıurfa ve Bitlis'te ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar canlı yayında belli oluyor. TOKİ kura sonuçları internet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bitlis, Şanlıurfa kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ 16 Kasım Bitlis ve Şanlıurfa kura çekimleri tamamlanıyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Harran ilçesindeki; Bitlis'in Tatvan, Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Ahlat Ovakışla ilçeleri hak sahipleri belirlendi.

TOKİ kura çekiminin sonucunu sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayın.

Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

Kura sırasında belirlenecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

