TOKİ BURDUR, SİİRT, KASTAMONU arsa kura çekimi ne zaman? TOKİ Burdur, Siirt, Kastamonu arsa kura çekimi saat kaçta? İşte canlı izleme linki!

TOKİ Burdur, Siirt ve Kastamonu arsa kura çekimi bekleniyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ arsa kura çekimi tarihleri belli olmaya başladı. Burdur, Siirt ve Kastamonu arsa kura çekimi, sosyal konut projesi kura çekiminde de olduğu gibi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte TOKİ Burdur, Siirt ve Kastamonu arsa kura çekimi tarihleri...

TOKİ BURDUR, SİİRT VE KASTAMONU ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 1 - 6 Şubat arsa kura çekimi takvimi belli oldu. Takvime göre Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş ve Osmaniye arsa kura çekimleri 2 Şubat'ta yapılacak.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

"İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik." diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (1 Şubat) başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

