TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları 2022! TOKİ Çorum Merkez ilçesi Celilkırı Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste!

TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa ce Iğdır için gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası sıra Çorum ve Çorum'a geldi. Toplamda 320 daire sahibini bulacak. "TOKİ Çorum Merkez ilçesi Celilkırı Mahallesi" konu başlığı internette araştırılıyor. TOKİ Çorum kura çekilişi sonuçları ve detaylar haberimizde...

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

TOKİ Çorum ve Kilis'te dar ve orta gelirli vatandaşların ilk defa konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi bugün yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

TOKİ ÇORUM MERKEZ İLÇESİ CELİLKIRI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura



