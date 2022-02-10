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TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Çorum Kuruçay kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

10.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Çorum kura çekilişi bugün saat 11:00'de noter huzurunda internetten canlı olarak gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişe ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Çorum Kuruçay kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Çorum Kuruçay kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Çorum kura çekilişi projesi için kura çekilişi bugün saat 11:00'de yapıldı. Çorum'un Merkez iline bağlı Kuruçay'da 2+1 nitelikli 151 adet konut için gerçekleştirilen çekilişin sonuçları merak ediliyor. Bu kapsamda TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ Çorum Kuruçay kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaşlar, Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamındaki 2+1 nitelikli 151 adet konut için yapılan çekiliş sonucunun açıklanmasını merakla bekliyor.

TOKİ'nin Çorum'daki projesi dediğer konut projelerinde olduğu gibi yapılan kura çekiliş ile belli oluyor.

2022 TOKİ ÇORUM KURUÇAY KURASI ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Çorum kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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TOKİ Çorum
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