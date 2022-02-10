TOKİ Çorum ve Sivas kura çekilişi saat kaçta? 2022 TOKİ Çorum ve Sivas kura çekilişi sonuçları sorgulama!

TOKİ Çorum ve Sivas kura çekilişinin saat kaçta gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ'nin Sivas ve Çorum'da inşa edilen evlerine başvuruda bulunan ve yeni evine kavuşmak için can atan vatandaşların beklediği gün geldi. Söz konusu takvime göre, Çorum Merkez Kuruçay mahallesi ve Sivas Merkez Yenimahalle evleri için kuralar bugün çekilecek. Peki TOKİ Çorum ve Sivas kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ ÇORUM VE SİVAS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleşecek kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında bulunan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00’de kura çekilecektir.

Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için ise 10 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00’de kura çekilecektir

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