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TOKİ’den 39 ilde yüzde 25 peşinat 120 ay vadeyle ev satışı! İller belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir…

22.04.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ’den 39 ilde ev satışı başlıyor. Açık artırma usulüyle satılacak evlerde yüzde 25 peşinat istenecek. 120 ay vadeyle alınabilecek TOKİ konutlarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek. İşte; TOKİ’den 39 ilde ev satışının detayları…

TOKİ’den 39 ilde yüzde 25 peşinat 120 ay vadeyle ev satışı! İller belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir…

TOKİ’den 39 ilde yüzde 25 peşinat ile 120 ay vadeyle ev satışı! Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı devam eden TOKİ’nin yeni satış kampanyasına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Açık artırma yoluyla yapılacak satışlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri de kapsıyor. Toplam 39 ildeki 105 konuta internet üzerinden teklif verebilirsiniz.

TOKİ'DEN 39 İLDE EV SATIŞI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.

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TOKİ'den alınan bilgiye göre, açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

120 AY VADEYLE ALINABİLECEK

Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

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Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

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Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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