TOKİ'den dar gelirliye konut müjdesi

TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar... (Alfabetik sıra ile ilerlenmiştir.) (Hürriyet)
Dar gelirliye aylık 269 TL taksitle konut müjdesi!
1 / 51
Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 334 Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260
2 / 51
Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 602 Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616
3 / 51
Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250 Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1184 Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508
4 / 51
Ankara Mamak Altıağaç
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 575 Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507
5 / 51
Ankara Mamak Gülseren
Konut Sayısı: 291 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 349 Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891
6 / 51
Ankara Mamak Yatıkmusluk
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1022 Başlangıç Fiyatı (TL): 245.479
7 / 51
Ankara Sincan Saraycık
Konut Sayısı: 403 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 830 Başlangıç Fiyatı (TL): 132.900
8 / 51
Ankara Çamlıdere
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 382 Başlangıç Fiyatı (TL): 114.883
9 / 51
Ardahan Merkez
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 796 Başlangıç Fiyatı (TL): 158.441
10 / 51
Balıkesir Sındırgı
Konut Sayısı:100 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 811 Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
11 / 51
Bilecik Osmaneli
Konut Sayısı: 6 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 811 Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
12 / 51
Çankırı Kurşunlu
Konut Sayısı: 4 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 310 Başlangıç Fiyatı (TL):93.090
13 / 51
Çankırı Merkez
Konut Sayısı: 99 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 575 Başlangıç Fiyatı (TL):138.190
14 / 51
Denizli Baklan Merkez
Konut Sayısı: 77 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 355 Başlangıç Fiyatı (TL): 106.774
15 / 51
Denizli Tavas
Konut Sayısı: 20 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 524 Başlangıç Fiyatı (TL): 107.296
16 / 51
Diyarbakır Kayapınar
Konut Sayısı: 134 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 929 Başlangıç Fiyatı (TL): 148.654
17 / 51
Erzincan Geçit
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1202 Başlangıç Fiyatı (TL): 169.719
18 / 51
Gaziantep Şehitkamil
Konut Sayısı:370 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1089 Başlangıç Fiyatı (TL): 174.387
19 / 51
Gaziantep Islahiye
Konut Sayısı: 380 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 402 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.750
20 / 51
Hatay Payas
Konut Sayısı: 937 Son Başvuru Tarihi: 30/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 269 Başlangıç Fiyatı (TL): 64.769
21 / 51
Kahramanmaraş Pazarcık
Konut Sayısı: 119 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 591 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.941
22 / 51
Karabük Safranbolu
Konut Sayısı: 7 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 530 Başlangıç Fiyatı (TL): 108.468
23 / 51
Kastamonu Taşköprü
Konut Sayısı: 204 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 397 Başlangıç Fiyatı (TL): 119.321
24 / 51
Kastamonu İhsangazi
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 448 Başlangıç Fiyatı (TL): 134.519
25 / 51
Kayseri Bünyan
Konut Sayısı: 6 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 318 Başlangıç Fiyatı (TL): 95.439
26 / 51
Kayseri Develi
Konut Sayısı: 5 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 398 Başlangıç Fiyatı (TL): 119.545
27 / 51
Kocaeli Dilovası
Konut Sayısı: 4 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 683 Başlangıç Fiyatı (TL): 139.812
28 / 51
Kütahya Altıntaş
Konut Sayısı: 187 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 347 Başlangıç Fiyatı (TL): 104.370
29 / 51
Kırklareli Merkez
Konut Sayısı: 255 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1128 Başlangıç Fiyatı (TL): 180.630
30 / 51
Kırklareli Üsküp
Konut Sayısı: 64 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 598 Başlangıç Fiyatı (TL): 122.392
31 / 51
Kırşehir Akpınar
Konut Sayısı: 65 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 348 Başlangıç Fiyatı (TL): 104.517
32 / 51
Malatya Darende
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 675 Başlangıç Fiyatı (TL): 152.062
33 / 51
Malatya Pütürge
Konut Sayısı: 217 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 343 Başlangıç Fiyatı (TL): 102.978
34 / 51
Malatya Hekimhan
Konut Sayısı: 16 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 616 Başlangıç Fiyatı (TL): 138.686
35 / 51
Mardin Merkez
Konut Sayısı: 7 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 749 Başlangıç Fiyatı (TL): 171.917
36 / 51
Muş Merkez
Konut Sayısı: 175 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 410 Başlangıç Fiyatı (TL): 112.036
37 / 51
Niğde Çiftlik
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 536 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.751
38 / 51
Ordu Altınordu
Konut Sayısı: 70 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 670 Başlangıç Fiyatı (TL): 160.943
39 / 51
Osmaniye Düziçi
Konut Sayısı: 33 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 303 Başlangıç Fiyatı (TL): 91.151
40 / 51
Rize Merkez
Konut Sayısı: 46 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1325 Başlangıç Fiyatı (TL): 212.031
41 / 51
Samsun Tekkeköy
Konut Sayısı: 211 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 756 Başlangıç Fiyatı (TL): 145.224<
42 / 51
Samsun İlkadım
Konut Sayısı: 396 Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 917 Başlangıç Fiyatı (TL): 176.198
43 / 51
Samsun Canik
Konut Sayısı: 30 Son Başvuru Tarihi: 27/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 916 Başlangıç Fiyatı (TL): 220.059
44 / 51
Sivas Gemerek
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 679 Başlangıç Fiyatı (TL): 152.852
45 / 51
Şanlıurfa Viranşehir
Konut Sayısı: 457 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 313 Başlangıç Fiyatı (TL): 80.139
46 / 51
Şanlıurfa Maşuk
Konut Sayısı: 12 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1164 Başlangıç Fiyatı (TL): 186.314
47 / 51
Tunceli Hozat
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 524 Başlangıç Fiyatı (TL): 117.993
48 / 51
Van Edremit
Konut Sayısı: 25 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 486 Başlangıç Fiyatı (TL): 77.777
49 / 51
Yozgat Merkez
Konut Sayısı: 124 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1172 Başlangıç Fiyatı (TL): 201.013
50 / 51
Yozgat Akdağmadeni
Konut Sayısı: 50 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 323 Başlangıç Fiyatı (TL): 97.017
51 / 51
Zonguldak Devrek
Konut Sayısı: 348 Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 441 Başlangıç Fiyatı (TL): 132.463
Okuyucu Yorumları 0 yorum