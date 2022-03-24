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TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Düzce Merkez Beyciler kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

24.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 101 adet konut için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrası TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları açıklandı mı? Düzce Merkez Beyciler kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar....

TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Düzce Merkez Beyciler kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları le ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ Düzce Merkez kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Düzce Merkez Beyciler kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ DÜZCE MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından Düzce Merkez Beyciler mahallesinde 309 adet konut ve 8 dükkanlı ticaret merkezi kapsamında üretilecek 101 adet konutu satışa çıkarmıştı.

Bu 101 adet konut için kura çekimi 245 Mart Perşembe (bugün) yapıldı. Hak sahipleri internet üzerinden duyuruldu.

2022 DÜZCE MERKEZ BEYCİLER KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?


TOKİ Düzce Merkez kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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TOKİ Düzce
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