TOKİ Edirne Hadımağa projesinde sona geliniyor. Kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda TOKİ Edirne Hadımağa kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ Edirne Hadımağa kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ EDİRNE HADIMAĞA KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin başlattığı 100 bin konut projesi kapsamında Hadımağa'da 205 adet konut için kura çekimleri yapıldı. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimleri 16 Mart (bugün) saat 11:00’de gerçekleştirildi.

TOKİ Edirne Hadımağa projesinde yer alan konutların kurası TOKİ'nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.

2022 TOKİ EDİRNE HADIMAĞA KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

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TOKİ Edirne Hadımağa kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

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Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

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https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

