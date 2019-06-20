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TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 262 konutun talihlileri kura çekimiyle belli oldu.

TOKİ evleri kura ile sahiplerine buldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 262 konutun talihlileri kura çekimiyle belli oldu. İsimlerini duyan talihliler büyük sevinç yaşadı.
Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin kura çekimi, kent merkezindeki 7 bin 500 kişilik Servet Tazegül Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 262 adet 2+1 tipi konut için başvuru yapan 6 bin 518 emekli, 4 torbadan çıkan rakamları dikkatli gözlerle izledi. Kendilerine verilen başvuru numarasını ekrandan görüp büyük sevinç yaşayan emekliler, mutluluklarını yakınları ile paylaştı.
'HİÇ UMUDUM YOKTU'
30 senelik kiracılık hayatını sonlandıran Pakize Ocak (56), "Öyle bir sevinçliyim ki elim, ayağım titriyor. Allah herkese kısmet etsin. Evi olmayanlara, bizim gibi muhtaç olanlara kısmet etsin. Hiç umudum yoktu, ama çok mutluyum. Allah razı olsun. Adımı duyunca şok oldum. 30 senedir kiradaydım. Beyim hasta, evde yatıyor" dedi.
'SABAHA KADAR DUA ETTİM'
Kura öncesinde ev sahibi olacağına inandığını dile getiren Ümmühan Karaoğlan (65) ise, "Sabaha kadar Allah'a dua ettim, yatmadım bu gece. Adımı duyunca çok mutlu oldum. Daha önce evim olmuştu, ama satmıştım. 20 senedir kiradayım. İlk evim sayılır" diye konuştu.
'RABBİM SAĞLIKLA OTURMAYI NASİP ETSİN'
15 yıldır kirada oturduklarını kaydeden Sıdıka Erbasan da şunları söyledi:
"Çok mutluyum çok. Evimiz vardı satıldı, 15 senedir kiradaydık. Şimdi yeniden evimiz olacak. Çok mutluyum, çok dua etmiştim. Allah’ım kabul etti dualarımızı. Rabbim içinde sağlıkla oturmayı nasip etsin."
'BU İLK EVİM'
Heyecanını yanındaki diğer vatandaşlarla paylaşan 40 yıllık kiracı Emine Aşama (50) da, "Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. 40 yıldır kiradaydım. Bu ilk evim, daha önce evim olmadı. İlk ve tek. Adımı duyunca çok mutlu oldum, çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.
Tahmini satış bedeli 142 bin 500 TL olarak belirlenen konutların asıl fiyatları, yapılacak ihale sonrası netlik kazanacak. Hak sahiplerine konutları, başvuru bedeli olan 500 TL düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek. Peşinatlar ise sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Ayrıca; kurada ismi çıkmayanların ödediği katılım ücreti de 25 Haziran tarihinden sonra iade edilecek.

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