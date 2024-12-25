TOKİ ilk Evim Arsa nedir? İlk Evim Arsa tahsis ve durum bilgisi sorgulama e-Devlet'ten nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ya da kısaca TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verir. Özellikle sosyal konutların üretilmesi amacı ile kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Oluşumun başat amacı dar ya da orta gelirli vatandaşların da ev sahibi olmasını sağlayabilmektir.

TOKİ ilk Evim Arsa nedir?

TOKİ oluşumunun bir projesi olan TOKİ ilk evim arsa projesi kapsamında, 2 tür arsa bulunur. 2024 yılı başında yapılan açıklamalara göre müstakil özellikte evlerin yapılacağı arsa boyutları 350 ile 500 metre kare arasında olacağı belirlenmiştir.

Proje Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 2022 yılında faaliyete geçmiştir. Dar gelirli ve orta gelirli olarak belirlenen vatandaşların arsa sahibi olmaları konusunda destekleyici bir niteliğe sahiptir. Arsalar hak sahibi olan kişilere altyapıları tamamlanmış biçimde devredilir.

İlk Evim Arsa tahsis ve durum bilgisi sorgulama e-Devlet'ten nasıl yapılır?

Projeye dahil olan ve başvuru yapan kişiler e-Devlet üzerinden ilk evim arsa tahsis ve durum bilgisi sorgulama işlemi yapabilirler. E-Devlet üzerinden sorgulama yapılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: