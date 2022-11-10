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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? Kuralar devam ediyor!

10.11.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesine büyük ilgi gösterildi. Başvuruları tamamlanan TOKİ sosyal konut projesi için kuralar başlandı. Bununla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfusu yoğun olan ülkelerde kura çekiminin ne zaman başlayacağı ve tamamlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte merak edilenler...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? Kuralar devam ediyor!

TOKİ kura çekimi 7 Kasım'da başladı. TOKİ kuraları canlı olarak izlenebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kuraların ne zaman çekileceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte merak edilenler...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ kuraları YouTube veya TOKİ'nin internet sitesinden canlı takip ediliyor. TOKİ kurasının ardından kura sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' internet adresinden sorgulanıyor.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? Kuralar devam ediyor!

TOKİ KURA TARİHLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Ankara İstanbul İzmir kura çekimi

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