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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri tarihi belli oldu mu?

07.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimi 7 Kasım itibarıyla başladı. Ardahan ve Şırnak kura çekiminin tamamlanmasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura çekim tarihi merak konusu oldu. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri tarihi belli oldu mu?

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekim tarihleri araştırılıyor. TOKİ sosyal konut projesi için alınan başvuruların ardından kura çekimleri başladı. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi sonuçları TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden yapılacak.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimleri tarihi belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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TOKİ Ankara İstanbul İzmir kura

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