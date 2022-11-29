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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları hangi tarihte çekilecek? Sorgulamalar internetten yapılıyor

29.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimleri, başvuruların alınmasının ardından tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin kuralarının ne zaman başlayacağı bir süredir merak konusuydu. TOKİ kura takvimi yenilendi. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları hangi tarihte çekilecek? Sorgulamalar internetten yapılıyor

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri araştırılıyor. TOKİ kura çekiminde aralık ayının başında yeni bir etap başlayacak. TOKİ, üçüncü etap kura tarihlerini yayınladı. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları hangi tarihte çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Tuzla'da 30 Kasım 2022 Çarşamba günü 11.00'da kura çekimi başlayacak.

TOKİ İstanbul kura çekimleri başlıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamada İstanbul kura çekimleri hakkında şu ifadeler kullanıldı: "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir kuraları hangi tarihte çekilecek? Sorgulamalar internetten yapılıyor

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA BİTECEK!

Başvuruları alınan sosyal konut kura çekilişi süreci 2023 Mart ayında tamamlanacak. 2023 Mart ayında, 250 bin konut sahiplerini bulmuş olacak.

TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


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