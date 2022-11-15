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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu?

15.11.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ kura çekimlerinin başlamasıyla İstanbul, Ankara, İzmir'de kura çekim tarihleri de sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere TOKİ projesi kapsamında Türkiye genelinde 250 bin konut inşa edilecek. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu?

TOKİ kura çekimleri, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Noter huzurunda yapılan kura çekimleri canlı olarak yayınlanıyor. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN?

TOKİ Ankara ve İstanbul kura çekimlerinin Aralık ayı itibarıyla başlayacağı öngörülüyor.

TOKİ kura çekimi halihazırda devam ediyor. TOKİ kura sonuçları e-Devlet ya da TOKİ'nin internet sitesinden açıklanıyor.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri belli oldu mu?

"2 YILDA KONUTLARIMIZI BİTİREREK TESLİM EDECEĞİZ"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ’nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen mahalle konsepti oluşturarak, içerinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren meydanı, camisi okulu olan yeni yaşam olanakları oluştu. Türkiye’de baktığımız zaman bundan sonraki uygulamalarımız ülkemizde şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi” ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

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TOKİ Ankara İstanbul İzmir kura

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