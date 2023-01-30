TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi belli mi? Arnavutköy, Başakşehir, Tuzla kuraları bekleniyor!

İstanbul TOKİ kurası binlerce kişi tarafından bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri bölgelerinde 2+1 ve 3+1 binlerce konut, İstanbul kura çekilişi ile sahiplerini bulacak. TOKİ 7. etap takvimi açıklandı. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi belli mi? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Tarih açıklandığında detaylar sayfamızda yer alacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

TOKİ kuraları mart ayında tamamlanacak. 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ 30 OCAK - 8 ŞUBAT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

30-31 Ocak: Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat: Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat: Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat: Uşak 1050 konut

5-6 Şubat: Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat: Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada adı çıkmayan kişilerin ödedikleri başvuru ücreti, kura çekiliş tarihinden 5 gün sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. İade bedeli bankanın şubelerinden veya ATM'lerinden geri alınabilecek.



