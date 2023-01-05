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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi nasıl sorgulanır?

05.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura çekimi merakla bekleniyor. TOKİ uygun fiyatlı sosyal konut projesine İstanbul için başvuru yapan adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. TOKİ kuralarının Mart 2023'te tamamlanması bekleniyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi nasıl sorgulanır?

İstanbul'da hak sahiplerine verilecek 2+1 ve 3+1 konutların kuraları heyecanla bekleniyor. İl il gerçekleştirilen kura çekimleri canlı yayında ve noter eşliğinde yapılıyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. Tarihler açıklandığında detaylar, haberimizde yer alacak.

TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayının ardından, TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul 2+1 ve 3+1 kura çekimi isim listesi nasıl sorgulanır?

250 bin konutun hak sahipleri Mart 2023'te belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut


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TOKİ İstanbul kura çekimi

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