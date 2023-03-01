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TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

01.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul çekilişinin şubat ayında yapılması, mart ayına kadar çekilişlerin tamamlanması bekleniyordu. Ancak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle TOKİ kuraları ertelendi. Peki TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ İstanbul kura tarihleri araştırılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçeleri için TOKİ'ye başvuru yapan adayların gözleri son dakika açıklamasına çevrildi. Peki TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İstanbul projesi 50 bin konutu kapsıyor. En son 7-14 Şubat tarihlerinde İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Tekirdağ kuralarının çekilmesi bekleniyordu. Ancak kura tarihleri deprem nedeniyle ertelendi.

TOKİ kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" dedi.

Sorgulamalar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor.

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? 2023 TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu mu? Başakşehir, Esenler, Silivri, Tuzla...

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL, 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden de kontrol edilebilir.


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TOKİ İstanbul kura

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