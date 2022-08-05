TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ 2022! TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi canlı izle

TOKİ İzmir kura çekilişi için geri sayım sürüyor. İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesindeki toplamda 199 konut kura ile sahiplerini bulacak. Peki TOKİ İzmir kura çekilişi saat kaçta? TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi canlı izle ekranı ve detaylar haberimizde...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKLİŞİ CANLI

TOKİ'nin İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesindeki 199 adet 2+1 ve 3+1 konutu için çekiliş 5 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura



