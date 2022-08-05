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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2022! TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi sonuçları tam liste!

05.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından internette "TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığını araştırıyor. İşte TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları ile ilgili merak edilenler...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2022! TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi sonuçları tam liste!

TOKİ İzmir kura çekilişi 5 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesindeki toplamda 199 konut kura ile sahiplerini buldu. "TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığı internette araştırılıyor. TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları ile ilgili detayları sizler için derledik.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

TOKİ'nin İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesindeki 199 adet 2+1 ve 3+1 konutu için çekiliş 5 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ İzmir kemalpaşa kura çekilişi
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