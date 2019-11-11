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TOKİ, Karabük’te emeklileri ev sahibi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karabük’te 437 emekliyi ev sahibi yaptı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Karabük’te 437 emekliyi ev sahibi yaptı.
TOKİ tarafından Belen Mahallesi'nde yapılan 703 konut için Kent Meydanı’nda ki Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Emekli ve alt gelirli vatandaşlar salonda yerlerini aldı. 445 kişinin başvurduğu proje için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra başvuruda bulunanların daireleri kura ile belirlendi. TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, "Konutlarımız 2002 yılından bu yana 6 aylık güncellemelerle satılmakta. Enflasyonun olduğu bir ülkede düzenleme yapmadığınız zaman sabit bir şekilde maliyetine konut vermek söz konusu olmuyor. Gönül isterdi ki TOKİ kaynakları sizlere sabit bir şekilde konutları verseydi. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Konutlar teslim edildikten sonra taksitleriniz başlıyor. Bu çok önemli bir şey. TOKİ Başkanlığı’nın kar amacı yok. Maaliyetleri topluyoruz ve topladığımız maaliyetlere göre evlerinizi belirliyoruz" dedi.

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