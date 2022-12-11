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TOKİ Kayseri kura çekimi nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Kayseri kura çekimi sonuç sorgulama linki!

11.12.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvurusu alınan TOKİ sosyal konut projelerinin kura süreci devam ediyor. 11 Aralık Pazar itibarıyla Kayseri kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ'ye Kayseri için başvuru yapan adaylar, kura çekimi sonuçlarının nereden sorgulanacağını araştırmaya başladı. Peki TOKİ Kayseri kura çekimi nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Kayseri kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ Kayseri kura çekimi nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Kayseri kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ Kayseri kura çekimi detayları araştırılıyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 evlerin TOKİ Kayseri kura çekimi 11 Aralık 2022 Pazar günü yapılıyor. Peki TOKİ Kayseri kura çekimi nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Kayseri kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ Kayseri kura çekimi nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Kayseri kura çekimi sonuç sorgulama linki!

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

TOKİ Kayseri sosyal konut kurası YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kayseri sosyal konut kurasına erişim sağlamak için YouTube'nin, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

TOKİ sonuçları canlı yayından takip edilebilir. Hak sahiplerinin isimleri ekranda yer alır. Öte yandan sonuçlar TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/' internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ile de sorgulanabilir.

"5 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak olan konutların kura çekimleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak” ifadelerini kullandı.

3 ilçede müracaattan fazla konut bulunduğunu belirten Çopuroğlu, "Dolayısıyla müracaat eden herkes konut sahibi oluyor. Orada kuralar çekilmeyecek. Diğer ilçelerimizde kuralar tek tek çekilmek suretiyle hak sahipleri belli olacak. Toplu Konut İdaremizin (TOKİ) de bu konudaki başarısı zaten ortada. En kısa sürede yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz” dedi.


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TOKİ Kayseri kura

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