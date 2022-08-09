TOKİ Kilis kura çekilişi sonuçları 2022! TOKİ Kilis Merkez İlçesi Deveciler Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste!

TOKİ Kilis kura çekilişi sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa ce Iğdır için gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası sıra Kilis ve Çorum'a geldi. Toplamda 320 daire sahibini bulacak. "TOKİ Kilis Merkez İlçesi Deveciler Mahallesi kura çekilişi sonuçları tam liste" konu başlığı internette araştırılıyor. TOKİ Kilis kura çekilişi sonuçları ve detaylar haberimizde...

TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE

TOKİ Çorum ve Kilis'te dar ve orta gelirli vatandaşların ilk defa konut sahibi olması için ucuz konut başvurusu açtı. Başvurular sona erdi ve TOKİ kura çekilişi bugün yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

TOKİ KİLİS MERKEZ İLÇESİ DEVECİLER MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura



