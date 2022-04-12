TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi! TOKİ Kırıkkale Delice kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Kırıkkale Delice kura sonuçları isim listesi ve ayrıntılar haberimizde...

TOKİ KIRIKKALE DELİCE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ ve Kırıkkale Delice Çerikli Belediyesi iş birliği ile yapılan Kırıkkale Delice Çerikli 2. etap projesinin 57 adet konutunun geçtiğimiz ay satışa sunulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

TOKİ Kırıkkale Delice kurası yapıldı. 57 konut için yeni hak sahipleri canlı yapılan çekiliş ile belli oldu.

TOKİ KIRIKKALE DELİCE KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kırıkkale Delice Çerikli kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

