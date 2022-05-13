HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste!

13.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından 13 Mayıs Cuma günü yapılan çekilişin ardından merak konusu oldu. Dar gelirli aileler için satışa çıkan konutlarda hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. Vatandaşlar, internette TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi ile ilgili araştırma yapıyor. İşte TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste...

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi; ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kırşehir Mucur kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

253 konut Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan kura çekilişi ile yeni sahiplerini buldu.

TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ve Fransa'ya tepki! 'PKK'yı ve YPG'yi...'ABD ve Fransa'ya tepki! 'PKK'yı ve YPG'yi...'
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldiSosyal medya bunu konuşuyor! Kaşıkçı Elması çalındı mı? Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor!

Vergi muafiyetinde kapsam genişliyor!

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

İlginizi Çekebilir

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.