TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları isim listesi; ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Kırşehir Mucur kura çekiliş sonuçları tam liste ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kırşehir Mucur kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi.

253 konut Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan kura çekilişi ile yeni sahiplerini buldu.

TOKİ KIRŞEHİR MUCUR KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kırşehir Mucur kura sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

