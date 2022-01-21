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  4. TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı 2022: TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı 2022: TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı

21.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya'nın Selçuklu ilçesinde yapımı süren 1057 konutluk projede yer alan 2+1 ve 3+1 daireleri, kura ile satışa çıkardı. Ardıçlı mahallesinde bulunan konutların çekilişine katılan vatandaşlar, kura çekiliş sonuçlarını merakla araştırmaya başladı.

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı 2022: TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Ardıçlı mahallesinde bulunan 536 konut, TOKİ'nin düzenlediği kura ile sahiplerine ulaştı. Vatandaşlar, TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi sonuç listesini sorgulamaya başladı. İşte TOKİ Konya Ardıçlı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

TOKİ Konya Ardıçlı projesi başvuruları, Halk Bankası şubeleri ve e-devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı'da bulunan 331 adet 2+1, 205 adet 3+1 dairenin talihlileri, 20 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında açıklandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Konya Ardıçlı TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Konya
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