TOKİ Konya Beybes kura sonuçları isim listesi! TOKİ Konya Beybes kura çekiliş sonuçları tam liste!

TOKİ Konya Beybes kura sonuçları isim listesi! TOKİ'nin Konya Meram ilçesinde yapımını tamamladığı 180 konut için kura çekilişi tamamlandı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce aile TOKİ Konya Beybes kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulama yapıyor. 28 Mart 2022-01 Nisan 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından TOKİ Konya Berbes kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor.

PROJENİN DETAYLARI

TOKİ’nin satışa sunduğu konutlardan 129 adedi 2+1, 50’si de 3+1 nitelikli evlerden oluşuyor. Başvurular 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022 olarak belirlenmişti, ancak 6 Nisan’a kadar uzatıldı.

SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK?

Asil hak sahipleriyle sözleşmeler 18 Nisan 2022 - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında imzalanacak.

Yedek hak sahipleriyle 16 Mayıs 2022 - 20 Mayıs 2022 (Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) sözleşme imzalanacak.

DEVİR YAPILABİLİYOR MU?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre Beybes Konutları’nda kurada kendisine konut çıkan vatandaşlar 1 yılın sonunda konutlarını satabilecek ya da devredebilecekler.

Konutların en geç 36 ay içinde teslim edileceği bildirildi.

TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇLARI!

Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Konya Beybes kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KONYA BEYBES KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

