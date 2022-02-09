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TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

09.02.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toki Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura çekilişi bugün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından yapıldı. Çekilişin ardından 57 aile ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu tattı. Peki TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura çekilişi gerçekleştirildi. Merakla beklenen çekiliş canlı olarak yayınlandı. Vatandaşlar, alt ve orta gelirli kişileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuç sorgulama ekranı bilgisini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları!

TOKİ KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR - KONYA ALTIN EKİN KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura çekilişi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bugün noter huzurunda yapıldı. TOKİ'nin Instagram, Facebbok, Twitter hesapları ile YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura çekilişi sonuçları belli oldu.

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura sonuçları!

TOKİ KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR - KONYA ALTIN EKİN KURA ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Konya Beyşehir-Altınekin konut projeleri ile hak sahibi olan kişiler aylık 907 Türk Lirası'ndan başlayan taksitler ile kendi evlerini satın alacaklar.

Bilindiği üzere TOKİ projeleri sözleşme tarihinden 36 ay sonra teslim ediliyor.

TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Konya
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