HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

08.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toki Konya ve Yozgat kura çekilişi bugün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından saat 11.00'de yapıldı. Birçok kişinin katılım gösterdiği çekilişte sonuçların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

Toki Konya ve Yozgat kura çekilişini ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş heyecan bekledi. Uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için Toki Konya ve Yozgat kura çekilişi bugün saat 11.00'da canlı yayında gerçekleştirildi. Bu kapsamda Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? gibi soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Toki Konya ve Yozgat kura çekilişine ilişkin detayları sizler için derledik..

TOKİ KONYA YOZGAT KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekilişi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bugün yapıldı. Çekiliş, saat 11.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Toki Konya ve Yozgat kura çekiliş sonuçlarına TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

Toki Konya-Yozgat çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır?

KONYA HÖYÜK VE YOZGAT SORGUN KURASI ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tır yan döndü! Kuyruk her dakika artıyorTır yan döndü! Kuyruk her dakika artıyor
Paylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş karar
Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"Eminönü'nde görüntülendi! "İstanbul'da ilk defa görüyoruz"
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Ortalık durulmuyor! "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım"

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

İlginizi Çekebilir

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için...

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

229 bin dolar kazandığını fark etmedi! Arayıp buldular

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.