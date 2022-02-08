Toki Konya ve Yozgat kura çekilişini ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş heyecan bekledi. Uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için Toki Konya ve Yozgat kura çekilişi bugün saat 11.00'da canlı yayında gerçekleştirildi. Bu kapsamda Toki Konya - Yozgat kura sonuçları belli oldu mu? Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası çekiliş sonucu isim listesi nasıl sorgulanır? gibi soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Toki Konya ve Yozgat kura çekilişine ilişkin detayları sizler için derledik..

TOKİ KONYA YOZGAT KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekilişi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bugün yapıldı. Çekiliş, saat 11.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Toki Konya ve Yozgat kura çekiliş sonuçlarına TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

KONYA HÖYÜK VE YOZGAT SORGUN KURASI ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

