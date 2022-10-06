Bakan Kurum, TOKİ kura çekimiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ konut başvurusunu, 'https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu' adresinden gerçekleştirebilirsiniz. TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL ödeniyor. Kuranın isabet etmemesi durumunda 500 TL geri alınabiliyor. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022'de başladı. Başvurular 31 Ekim 2022'de sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de son bulacak. Ziraat-Halk Bankası şubelerinden de TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapmak mümkün.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıklayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise şu ifadeleri kullandı:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

Noter huzurunda çekilecek olan kuraların dijital ortamda yayınlanacağı belirtildi.



