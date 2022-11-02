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TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ücreti iade edilecek

02.11.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Sosyal Konut Projesi için beklenen hafta geldi. Yapılan açıklamaya göre projeye 8 milyon başvuru yapıldı. 81 ilde 2+1 ve 3+1 evler yapılacak. Başvuruların alınmasıyla birlikte şimdi de gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ücreti iade edilecek

TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022'de sona erdi. Başvuruların alınmasıyla kura çekimi araştırmaları hız kazandı. TOKİ projesi ile binlerce vatandaş uygun fiyatlı konut sahibi olacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura sonuçları, 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi hakkında şu ifadeleri kullandı;

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ücreti iade edilecek

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. "

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut yapılacak. Alt ve orta gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Başvurular bankalar ve e-Devlet aracılığıyla alındı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK!

TOKİ sosyal konut projesi başvurusu için 500 TL ödeme yapıldı. Kura süreci tamamlandıktan sonra eğer kura çıkmazsa, 500 TL'lik ücret iade edilecek.


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TOKİ kura

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