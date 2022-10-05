Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi TOKİ için kura çekimleri ve sonuç tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. Kura çekimi sonucunda, TOKİ evleri sahiplerini bulacak. Bilindiği üzere başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detaylarını duyurdu. TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla alınacak. Başvurular konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan proje bazında alınacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise TOKİ sosyal konut projesi hakkında yaptığı önemli açıklamada şu ifadeleri sarf etti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

Kura çekimiyle alakalı duyuru yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " diye konuştu.



