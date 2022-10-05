HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı?

05.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapanlar, kura çekim tarihi ve sonuçlarını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesi ile düşük ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlanıyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim'de sona erecek. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı?

Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi TOKİ için kura çekimleri ve sonuç tarihi vatandaşlar tarafından merak edildi. Kura çekimi sonucunda, TOKİ evleri sahiplerini bulacak. Bilindiği üzere başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detaylarını duyurdu. TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla alınacak. Başvurular konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan proje bazında alınacak.

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise TOKİ sosyal konut projesi hakkında yaptığı önemli açıklamada şu ifadeleri sarf etti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır."

Kura çekimiyle alakalı duyuru yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştuSu ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!
Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydıAvukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı
Anahtar Kelimeler:
TOKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Ünlü tenisçinin küçük kızı tamponu kedi oyuncağı sandı!

Ünlü tenisçinin küçük kızı tamponu kedi oyuncağı sandı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.