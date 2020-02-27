TOKİ kura sonuçları: İzmir, Kemalpaşa toplu konut projesi kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ pek çok ilde çok sayıda toplu konut projesi yürütüyor ve bu projelere binlerce kişi başvuruyor. 100 bin başvurunun olduğu İzmir, Kemalpaşa kura sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün Toki.gov.tr adresinden açıklanacak kura sonuçları ile 800 kişi ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir şans yakalayacak.

TOKİ İZMİR / KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için yapılan 800 konutluk projeye başvuranlar aşağıdaki bağlantıdan direkt olarak TOKİ’nin resmi kura sonucu sorgulama sayfasına erişip projeden ev alma hakkı kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilirler.

TOKİ İzmir / Kemalpaşa kura sonuçları için tıklayınız

Yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz kura sonuçları sayfasında sonuçlar açıklandığında ev tiplerine göre (2+1 ve 3+1) kura sonuçları belgelerini görebilirsiniz. Belgeleri açıp isminizi arattığınızda listede isminizi bulursanız projeden ev hakkı kazanmışsınız demektir.

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak ve Sincan, Bitlis’in Merkez; Bursa, ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ PROJELER KAPIDA

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak.

