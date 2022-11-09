TOKİ kura çekimlerinin başlamasıyla detaylar merak konusu oldu. TOKİ kura çekimi sonuçları, TOKİ'nin internet adresinden sorgulanıyor. Kura çekimi tarihleri il il paylaşılıyor. Peki TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte il il TOKİ kura tarihleri...

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresinden sorgulanacak.

TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. Diğer illerde TOKİ kura çekimi tarihinin, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

