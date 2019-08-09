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TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bursa'da inşa edilecek 280 konut için başvuran 44 bin 230 kişi arasından kura çekimi yapıldı - Kurayı izlemeye gelen başvuru sahipleri ve yakınlarından bazıları spor salonunun dışında bekledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Bursa'da sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilecek 280 konut için 44 binden fazla kişi başvurunca kura çekiminin yapıldığı spor salonunda yoğunluk yaşandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'nde yapılacak 280 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için TOFAŞ Spor Salonu'nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi.

Kura çekimini izlemek üzere gelen başvuru sahipleri ve yakınları, 6 bin 800 kişi kapasiteli spor salonuna sığmadı. Salondaki koltukların tamamen dolması, sahada oturacak yer kalmaması nedeniyle bazı kişiler dışarıda bekledi.

Müracaat edenlerin daire sayısından yaklaşık 160 kat fazla olduğu kura çekimi sırasında ismi okunanlar ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Spor salonunda yaklaşık 8 bin kişinin izlediği törende, 44 bin 230 başvuru arasından 9 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.

İrfaniye'deki sosyal konut uygulaması kapsamında 143 adet 2+1, 137 adet 3+1 konut inşa edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa spor salonu TOKİ

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