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TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapacağı 300 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi.

TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - TOPLU Konut İdaresi'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapacağı 300 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. Kuradan isimleri çıkanlar ev sahibi olacak olmanın mutluluğunu yaşattı.
Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu. Kuraların çekilmeye başlamasıyla birlikte kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Nebahat Koçak kurada isminin çıkmanın sevinciyle gözyaşlarını tutamadı. 12 senedir kiracı olduğunu söyleyen Nebahat Koçak, TOKİ'ye teşekkür etti.
Kurada engelli kontenjanından ev sahibi olmaya hak kazanan Fatih Bozkurt ise, "Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum." dedi.
FOTOĞRAFLI

TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktülerTOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktülerTOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktülerTOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler

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