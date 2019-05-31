HABER

TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yozgat merkez Mutafoğlu 2.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yozgat merkez Mutafoğlu 2. Mıntıka Mahallesi’ne yapılacak olan 2+1 ve 3+1 olmak üzere 708 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde TOKİ konutları için toplam 3 bin 599 başvuru alındı. Bunlardan bin 846 kişi 2+1 konutlar için, bin 753 kişi ise 3+1 konutlar için başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası 2+1 konut için 524 kişi, 3+1 konutlar için ise 184 kişi hak sahibi olmayı başardı.
Kura çekimi sonrası ev sahibi olduğunu öğrenen vatandaşların bazıları gözyaşlarına engel olamazken, bazı vatandaşlar da yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi. Ev sahibi olduğunu öğrenince gözyaşını tutamayan Osman Bozkurt, adını duyunca çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Devletimize milletimize Allah çok versin. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah olmayanlara da ev versin. Herkese ev aldım kendime alamamıştım Allah da bugün bana ev verdi” dedi.
Kurada kendisine ev çıkan Zeynep Fakılı da yaptığı açıklamada, “Allah evi olmayanlara da ev versin. Herkesi kiradan kurtarsın, kimseye de muhtaç etmesin. 6 tane çocuk gelin ettik, karnımızı zor doyurabildik, ancak çocuklara yetişebildik. Evi hiç umut etmiyordum. Allah olmayanlara da nasip etsin” şeklinde konuştu.
Öte yandan, projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra toplu konut idaresince ilan edilecek tarihte ‘Konut Belirleme Kurası’ çekilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar, idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği Halk Bankası A.Ş.’nin Yozgat şubesinde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalayacak. 2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borç bitene kadar devredemeyecekler.
Ayrıca hak sahibi belirleme kurasında asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar, başvuru bedellerini Ramazan Bayramı’ndan sonra Halk Bankası A.Ş. yetkili şubelerinden geri alabilecekler.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
İlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldıİlk Türk Atom Mühendisi Millet Kıraathanesi’nde anlatıldı
Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradıBelediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Bin yıllık tarihe ışık tutuyor

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Sapanca Ramazan bayramında tatilcileri ağırlamaya hazır

Burası İstanbul'un arka bahçesi! Gören mest oluyor

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne 'Dersim' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İşte bayram tatilinin trendi

İşte bayram tatilinin trendi

Uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Bu halde yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.