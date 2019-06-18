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TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kilis'te alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı.

TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kilis'te alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 150 konuta 918 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktü.
TOKİ tarafından gelirli aileler için yaptırılan konutlara yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 150 konut için 918 kişi başvurdu. Kilis Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi. TOKİ kura çekiminde, 2+1 konutlar için 100, 3+1 konutlar için 50 hak sahibi çekilişle belirlendi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü.
TOKİ Yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, kura ile 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, "Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis’te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tanede 3+1 konut projemiz var. Bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı" dedi.

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TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir aradaTOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir aradaTOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir aradaTOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

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