TOKİ Muğla projesi kura sonuçları saat kaçta belli olacak?

TOKİ’nin hemen her ilde yürüttüğü toplu konut projelerinden biri de Muğla’da. 28 Şubat Cuma günü Muğla’da 500 konutluk bir proje için kura çekilecek. 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 500 kişi ev hayalini gerçekleştirebilmek için büyük bir fırsat yakalayacak. Peki TOKİ Muğla kura sonuçları saat kaçta belli olacak? Kura saat kaçta başlayacak ve nerede yapılacak?

KURA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ’nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 10.00’da başlayacak. Çekiliş Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

Çekişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden ilanı ise birkaç saat alacaktır. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Muğla kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/Mugla500.html

TOKİ PROJELERİNE BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak ve Sincan, Bitlis’in Merkez; Bursa, ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

