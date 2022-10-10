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TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? 2022 TOKİ telefon numarası!

10.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası İlk Evim Arsa başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koşullara ilişkin merak ettikleri sorunun yanıtını internette bulamayan kişiler müşteri hizmetlerini arayarak bilgi edinmek istiyor. Peki, TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? İşte TOKİ çağrı merkezi telefon numarası...

TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? 2022 TOKİ telefon numarası!

TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası İlk Evim Arsa başvuru sürecinin başlaması sebebiyle 10 Ekim 2022 Pazartesi günü arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ arsa başvuru şartlarına ilişkin bilgi edinebileceğiniz telefon numaraları yayımlandı. Peki, TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? 2022 TOKİ telefon numarası ve detaylaer haberimizde...

TOKİ TELEFON NUMARASI NEDİR?

TOKİ arsa başvurusu ya da işyeri gibi projelere ilişkin bilgi almak isteyn kişiler 444 86 54 telefon numarasını arayabilmektedir.

TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da bulunan başkanlıkları için de bu binalardaki çağrı merkezini de aranıp bilgi edinilebiliyor.

ALO TOKİ hattı ya da TOKİ'nin internet adresinde de tüm TOKİ iletişim bilgileri yer almaktadır.

2022 TOKİ İLETİŞİM NUMARASI

TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

UETS adresi: 35544-74452-16808

TOKİ İSTANBUL HİZMET BİNASI TELEFON NUMARASI VE ADRESİ

Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)

34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 495 40 40

Faks: 0(212) 470 03 16

TOKİ ANKARA MERKEZ BİNASI TELEFON NUMARASI VE ADRESİ

Bilkent Plaza B1 Blok 06800

Bilkent - Çankaya / ANKARA

Tel: 0 (312) 565 20 00

Faks: 0(312) 266 77 48

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa satışı başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Yaşadığı belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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