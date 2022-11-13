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TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl sorgulanır?

13.11.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi tamamlandı. Bununla birlikte TOKİ sosyal konut projesine Şanlıurfa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Şanlıurfa kura çekimi sonuçlarını araştırmaya başladı. Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik, Harran, Eyyübiye ilçelerinde toplamda 7 bin 500 konut sahiplerini buluyor. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekiminin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Canlı yayında yapılan kura çekimleri sonrasında sonuç sorgulama sayfası araştırılmaya başlandı. TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 10.00'da gerçekleştirildi.

İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250

ŞANLIURFA HİLVAN: 100

ŞANLIURFA HALFETİ: 120

ŞANLIURFA SİVEREK: 500

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

ŞANLIURFA BİRECİK: 500

ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

ŞANLIURFA HARRAN: 250

NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım; Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonucu TOKİ'nin internet adresinden gerçekleştiriliyor. Sonuç sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ KURA TAKVİMİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

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TOKİ Şanlıurfa kura çekimi

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