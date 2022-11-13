TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları açıklandı! TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekiminin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Canlı yayında yapılan kura çekimleri sonrasında sonuç sorgulama sayfası araştırılmaya başlandı. TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonucu sorgulama ekranı...
13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 10.00'da gerçekleştirildi.
İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT
ŞANLIURFA BOZOVA: 500
ŞANLIURFA SURUÇ: 250
ŞANLIURFA HİLVAN: 100
ŞANLIURFA HALFETİ: 120
ŞANLIURFA SİVEREK: 500
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750
ŞANLIURFA BİRECİK: 500
ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250
ŞANLIURFA HARRAN: 250
NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım; Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
TOKİ kura sonucu TOKİ'nin internet adresinden gerçekleştiriliyor. Sonuç sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.