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TOKİ sayesinde 62 yaşında ev sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

Edirne Merkez Fırınlarsırtı'nda TOKİ tarafından inşa edilen 137 konutun kuraları çekildi - Çekiliş sonucu ev almaya hak kazanan 62 yaşındaki Sabriye Yılmaz, mutlu haberi kızına telefon ederek göz yaşları içinde verdi

EDİRNE (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Edirne Merkez Fırınlarsırtı'nda TOKİ tarafından inşa edilen 137 konutun kuraları çekildi. Çekiliş sonucu ev almaya hak kazanan 62 yaşındaki Sabriye Yılmaz, mutlu haberi kızına göz yaşları içinde verdi.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda Edirne 2. Noterliği denetiminde gerçekleşen kura çekim töreni TOKİ yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

TOKİ yetkilisi Özgür Murat Demir yaptığı konuşmada "2+1" ve "3+1" konut tipleri için toplam 4 bin 82 kişinin başvurduğunu söyledi.

Şehit ailesi ve vazife malulleri, engelli vatandaşlar ve emeklilerin kura çekilişindeki öncelikleri hakkında bilgi veren Demir, "'2+1' 97 konut için 17 şehit ailesi ve vazife malulü '3+1' konut tipinde ise 16 şehit ailesi ev sahibi olmaya hak kazandı yapılacak çekilişle sadece konutlarının yerleri belirlenecek. Çok yoğun bir katılım var. TOKİ'nin yeni konut yapım çalışmaları olduğu müjdesini de vermek istiyorum. İnşallah herkes ev sahibi olur." dedi.

Ardından noter görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

Kura sonucu "2+1" ev sahibi olan Sabriye Yılmaz (62), mutlu haberi kızına telefon ederek göz yaşları içinde verdi.

Sevinç göz yaşları döken Yılmaz, "Ev sahibi olduğum için çok mutluyum. Kızımın yanında yaşıyordum. Akşamda beri uyuyamadım. Bana çıkmasını beklemiyordum. Artık kendi evime çıkıp, orada yaşayacağım. Bu yaşta ev sahibi olmak nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Fabrika işçisi Pınar Çardaktan (25) da ev sahibi olduğunu ve kira ödemekten kurtulduğunu söyledi.

Kura çekilişinde adının çıkması için dua ettiğini belirten Çardaktan, "Annemle birlikte kirada oturuyoruz. Ev çıktığı için çok mutluyum. Bana çıkabileceğini hiç düşünmemiştim. Ev sahibi olduk. Allah herkese nasip etsin." dedi.

- "Bu daire benim yetim torunum için"

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefise Çetin Özsoy'un babası Süleyman Çetin'de "3+1" konut tipinde ev sahibi oldu.

Başvuruyu torunu Elif Eylül Özsoy için yaptığını dile getiren Çetin, "Bu daire benim yetim torunum için. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Ben buraya torunum için geldim. Onun için başvurdum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." şeklinde konuştu.

Çekiliş sonuçları noter onayından sonra "www.toki.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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