TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ kura çekimi bugün (7 Kasım) Şırnak ve Ardahan'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura tarihlerini paylaştı. Peki TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00 itibarıyla başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edilebilir.
Ardahan TOKİ kura çekimi 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda yapılıyor.
TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.