HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

07.11.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) kura çekim tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. TOKİ kura tarihlerinin il il açıklanmasının ardından kura çekim sonuçlarının nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illerinde başladı. Peki TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ kura çekimi bugün (7 Kasım) Şırnak ve Ardahan'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura tarihlerini paylaştı. Peki TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ KURA TARİHLERİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

ŞIRNAK TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00 itibarıyla başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edilebilir.

ARDAHAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ardahan TOKİ kura çekimi 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda yapılıyor.

TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 Kasım'da tüm yurtlarda tatbikat yapılacak9 Kasım'da tüm yurtlarda tatbikat yapılacak
Yunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertteYunanistan'daki dinleme skandalı büyüyor! Başbakan Miçotakis'in başı dertte
Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldıSosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Şırnak Ardahan kura

En Çok Okunan Haberler

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

Almanya'da Türk işçiydi artık milyoner! Herkes onu konuşuyor

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

İlginizi Çekebilir

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.