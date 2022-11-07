TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ kura çekimi bugün (7 Kasım) Şırnak ve Ardahan'da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura tarihlerini paylaştı. Peki TOKİ Şırnak, Ardahan kura çekimi sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

TOKİ KURA TARİHLERİ

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

ŞIRNAK TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00 itibarıyla başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından takip edilebilir.

ARDAHAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ardahan TOKİ kura çekimi 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda yapılıyor.

TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

