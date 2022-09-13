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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ AÇIKLANIYOR! TOKİ sosyal konut projesi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklayacak?

13.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin ayrıntıları aktaracak. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesini saat kaçta açıklayacak?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ AÇIKLANIYOR! TOKİ sosyal konut projesi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklayacak?

TOKİ Sosyal Konut projesi ile ilgili son dakika açıklaması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesini saat kaçta açıklayacak?

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak aktarılan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

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TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

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TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."

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TOKİ son dakika cumhurbaşkanı erdoğan
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