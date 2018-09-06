TOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bitti

Gül KABA-İSTANBUL,(DHA)

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan duvarın yüzde 93'ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55'i tamamlandı.

Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor.

Modüler Betonarme Prefabrik Duvar, sınır güvenlik ve devriye yolu, muhtelif sanat yapıları, köprü, yüksek güvenlikli kapı, gözetleme kuleleri ve mayınlı sahalardan geçiş yollarının bulunduğu Suriye sınırı duvarının 564 kilometre uzunluğundaki güzergahın şu anda 538 kısmı kapatıldı. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak.

İRAN SINIRINA YAPILAN 144 KİLOMETRELİK DUVARIN YÜZDE 55'Sİ BİTTİ

Ağrı ve Iğdır'ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 55'İ tamamlandı 90 kilometrelik kısmı kapatıldı. Bahar ayında da tamamen biteceği öğrenildi. İran sınır duvarı mevsim koşullarına bağlı kış aylarında ara verilerek ilerlendiği için inşaat yavaş ilerliyor.