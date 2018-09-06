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TOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan  duvarın yüzde 93'ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55'i tamamlandı.  Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor.

TOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bitti

Gül KABA-İSTANBUL,(DHA)
TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Suriye sınırında yapılan duvarın yüzde 93'ü, İran sınırındaki duvarın ise yüzde 55'i tamamlandı.
Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolu neredeyse bitmek üzere ancak güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor.
Modüler Betonarme Prefabrik Duvar, sınır güvenlik ve devriye yolu, muhtelif sanat yapıları, köprü, yüksek güvenlikli kapı, gözetleme kuleleri ve mayınlı sahalardan geçiş yollarının bulunduğu Suriye sınırı duvarının 564 kilometre uzunluğundaki güzergahın şu anda 538 kısmı kapatıldı. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak.

İRAN SINIRINA YAPILAN 144 KİLOMETRELİK DUVARIN YÜZDE 55'Sİ BİTTİ
Ağrı ve Iğdır'ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 55'İ tamamlandı 90 kilometrelik kısmı kapatıldı. Bahar ayında da tamamen biteceği öğrenildi. İran sınır duvarı mevsim koşullarına bağlı kış aylarında ara verilerek ilerlendiği için inşaat yavaş ilerliyor.

SINIRDA ACİL DURUMLAR İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPI İNŞA EDİLDİ
Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarı ve TOKI tarafından özel olarak imal edilen Kulekol'ların yanı sıra 'yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli balistik kapı kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırında ise 15 adet var.

GAZİANTEP-KİLİS SINIR HATTINDA 22 KULEKOL YAPILDI
Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol'ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol'ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.

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TOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bittiTOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bittiTOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bittiTOKİ tarafından inşa edilen Suriye sınır duvarının yüzde 93'ü bitti İran'ın ise yüzde 55'i bitti

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