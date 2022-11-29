TOKİ ücret iadesi sorgulanıyor. TOKİ başvurularının alınmasıyla kura çekimi süreci başladı. Uygun fiyata satılacak olan sosyal konutlar yavaş yavaş sahiplerini buluyor. Kuranın isabet etmemesi durumunda, kuraya katılabilmek için yatırılan 500 TL iade ediliyor. Peki TOKİ ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ 500 TL ücret iadesi almak için nereye başvurulur? İşte detaylar...

TOKİ 500 TL ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ kuralarında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri verilecek.TOKİ 500 TL ücret iadesi, ödemelerin yapıldığı banka ve atmlerinden alınacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR!

TOKİ İstanbul kura çekimi, 30 Kasım'da Tuzla'da gerçekleştirilecek. Bakan Kurum tarafından TOKİ İstanbul kura çekimine ilişkin yapılan açıklamada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

