TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Uşak Karaağaç çekiliş sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi 4 Ağustos 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Uşak Karaağaç çekiliş sonuçları yayımlandı.

TOKİ UŞAK KARAAĞAÇ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Uşak kura çekilişi 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı.

İşte TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları:

Mustafa Parlak

Musa Çankal

Erkan Bozkaya

Rahime Öz

Üzeyir Yıldırım

Yaşar Aşık

Süleyman Tekdemir

Onur Yılmaz

Rabia Ayvalı

Pembe Önak

Hüseyin cıvık

Zeynal Bayram

Dilek Ayvaz

Erdem Günay

Hüseyin Sayar

Hüseyin Akkoyun

Bediha Özkul

Soner Dur

Polat Damar

Hülya Sönmez

Emre Gündüz

Ramazan Akkaya

Mehmet Ali Ülker

Dudu Vural

Salim Öztürk

Damla Güler

Sultan Zengin

Ayşe Çelik

Arif Keskin

TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TOKİ kura sonuçları ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

