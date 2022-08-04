TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Uşak Karaağaç çekiliş sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi 4 Ağustos 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ Uşak Karaağaç çekiliş sonuçları yayımlandı.
TOKİ Uşak kura çekilişi 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı.
İşte TOKİ Uşak Karaağaç kura sonuçları:
Mustafa Parlak
Musa Çankal
Erkan Bozkaya
Rahime Öz
Üzeyir Yıldırım
Yaşar Aşık
Süleyman Tekdemir
Onur Yılmaz
Rabia Ayvalı
Pembe Önak
Hüseyin cıvık
Zeynal Bayram
Dilek Ayvaz
Erdem Günay
Hüseyin Sayar
Hüseyin Akkoyun
Bediha Özkul
Soner Dur
Polat Damar
Hülya Sönmez
Emre Gündüz
Ramazan Akkaya
Mehmet Ali Ülker
Dudu Vural
Salim Öztürk
Damla Güler
Sultan Zengin
Ayşe Çelik
Arif Keskin
TOKİ kura sonuçları ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
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