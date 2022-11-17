TOKİ kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Her gün farklı illerin kuraları çekiliyor. TOKİ kura çekimi takvimi her hafta paylaşılıyor. Takvimde, o hafta kurası çekilecek şehirler yer alıyor. Sorgulamalar, kuradan sonra TOKİ'nin internet adresinden yapılabiliyor. Peki TOKİ yeni kura takvimi belli oldu mu? İşte 17-23 Kasım TOKİ yeni kura takvimi!

TOKİ KURA TAKVİMİ

Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. 17-23 Kasım tarihlerinde ise Muş, Kilis, Bingöl, Gaziantep ve Erzurum'da kura çekimi yapılacak.

NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

MUŞ VE KİLİS KURALARI ÇEKİLECEK

17 Kasım 2022 tarihinde (bugün) Kilis Merkez, Muş Merkez ve Muş Korkut ilçeleri için kuralar çekilecek.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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