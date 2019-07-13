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TOKİ'den açık artırma ile konut satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

TOKİ, İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa'da 267 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunacak - Açık artırma, 30 Temmuz Salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek, açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa'da 267 konutu "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar, alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir'de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.

Alıcılar, İstanbul'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler.

Bursa'da ise 10'u İznik'te, 4'ü Orhangazi'de, 21'i Osmangazi'de biri de Hamitler'de olmak üzere açık artırma ile 36 konut satılacak.

İnşaatı tamamlanmış 2+1, 3+1 ve 4+1 planındaki konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak, alıcılarına hemen teslim edilecek.

- "Balıkesir'de 64, Manisa Yunusemre'de 50 konut"

Öte yandan Balıkesir'de 64 konut, Manisa Yunusemre'de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcılar, Balıkesir'deki konutlara yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

Açık artırma, 30 Temmuz 2019 salı günü TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00'de gerçekleştirilecek. Açık artırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" adresi ile internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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