HABER

TOKİ’den, AOÇ arazisindeki arsaların satışa çıkartıldığı iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara Çukurambar’da yer alan 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili son günlerde çıkan, “TOKİ, AOÇ arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttı” haberlerine ilişkin, “Haberler tamamen gerçek dışıdır” açıklamasında bulundu.TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “Yayımlanan haberlerde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı belirtilmektedir.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara Çukurambar’da yer alan 2 taşınmazın satışa sunulmasıyla ilgili son günlerde çıkan, “TOKİ, AOÇ arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttı” haberlerine ilişkin, “Haberler tamamen gerçek dışıdır” açıklamasında bulundu.
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “Yayımlanan haberlerde; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı belirtilmektedir. Yapılan haberler, tamamen gerçek dışıdır. Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çukurambar semtinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde satışa sunulan 2 taşınmaz Gazi Üniversitesi mülkiyetinde iken Gazi Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu eğitim binalarının yapımı karşılığında TOKİ’ye bedeli mukabilinde devredilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
“Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliğine fiziksel olarak çok uzakta”
Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Taşınmazlar Atatürk Orman Çiftliğine fiziksel olarak çok uzakta ve Çukurambar semtinde özel mülkiyetin içerisinde yer almaktadır. Haberlerde yayımlanan alanla satışa sunulan alanların farklı yerler oldukları uydu görüntüsü ile açıkça görülmektedir. Bu taşınmazlara ait imar planlarında yapılanma koşulları emsal:1.80, yapı yüksekliği 165 metre iken, yapı yoğunluğu ve kat yüksekliği çevre yapılanma kararlarından da aşağıya çekilerek yeniden plan yapılmış ve 10.11.2018 tarihinde onaylanan planlar ile yapı yoğunluğu emsal:1.50, yapı yüksekliği zemin + 11 kat olarak belirlenmiştir. Ayrıca TOKİ Anayasa Medeni Kanun ve tabi olduğu kanunlar ile mülkiyet hakkını verilen görevleri ifa çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu taşınmazların resmi ilanları TOKİ tarafından yayımlanmış, basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza satış bilgisi verilmiştir. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve İdaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haberler, İdaremizi karalama ve TOKİ’nin kamuoyundaki olumlu algısını zedeleme amaçlıdır. Gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek TOKİ markasını haksız şekilde karalamak isteyen basın kuruluşları ile ilgili yasal süreç gerek görüldüğü taktirde başlatılacaktır. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri önemle duyurulur.”

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Yalnız yaşayan kadının yıkık toprak evde yaşam mücadelesiYalnız yaşayan kadının yıkık toprak evde yaşam mücadelesi
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyorMeteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Tatilde iğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.